При столкновении поездов в Вене пострадали девять человек

2017-04-15 22:56 | www.oxu.az | 6

Девять пассажиров пострадали в результате столкновения поездов на железнодорожном вокзале в австрийской столице.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в венской полиции.

"По последним данным, ранения при столкновении получили девять человек", - рассказал представитель правоохранительных органов.

Работа специальных служб на месте ЧП продолжается, всем пострадавшим оказывается помощь, часть из них доставлена в больницы.