Число погибших в теракте в Сирии возросло до 100 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-04-16 00:08 | www.apa.az | 4

В результате теракта в Алеппо погибли около 100 человек.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал CNN.

Также сообщается, что, по данным неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона», при теракте пострадали 55 человек.

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В результате взрыва в сирийском Алеппо погибли 70 человек, более 130 человек ранены.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, среди погибших много женщин и детей, которые были эвакуированы из Фуа и Кефрая и находились на момент взрыва в автобусах.

Машина со смертником, которая подорвалась у стоянки автобусов, подъехала под видом перевозки продуктов питания.