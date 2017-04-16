В Нью-Йорке протестующие требуют публикации налоговой отчетности Трампа

2017-04-16 00:25 | www.apa.az | 3

Тысячи протестующих вышли в субботу на улицы Нью-Йорка, требуя от президента США Дональда Трампа публикации его налоговой отчетности.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, шествие началось в Брайант-парке, собрались пять тысяч протестующих.

Демонстрация проходит в преддверии Tax Day — дня уплаты налогов в США.

Трамп в ходе предвыборной кампании стал первым за четыре десятилетия кандидатом крупнейшей партии, который не обнародовал свою налоговую декларацию.