Страны Запада любят вмешиваться в дела Турции и России - Чавушоглу

2017-04-16 00:44 | www.trend.az | 5

Сильная Турции отвечает интересам всего региона, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины провинции Анталья, передает Анадолу.

По его словам, ряд западных стран «любят вмешиваться во внутренние дела России и Турции и не могут вылечиться от этого недуга, который продолжается уже не один год». «Эта категория государств возомнила себя «начальниками» над остальными», - отметил министр.

Чавушоглу указал, что, несмотря на то, что в странах Европы проживает 5-миллионная турецкая диаспора, Анкара не пытается манипулировать выборными процессами.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Европу беспокоит сближение Турции и России.

Министр подчеркнул, что терроризм представляет общую угрозу для всех стран, в том числе для Турции и России. «Терроризм является преступлением против человечности. Анкара намерена укреплять сотрудничество с Россией в вопросе борьбы с проявлениями терроризма. Специалисты двух стран начали чаще проводить встречи»,- добавил глава дипломатии.