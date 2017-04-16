У берегов Ливии за сутки спасли около трех тысяч мигрантов

2017-04-16 00:57 | www.apa.az | 5

Итальянская береговая охрана при поддержке лодок других служб в субботу спасла порядка трех тысяч мигрантов у берегов Ливии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости. в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии.

Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.