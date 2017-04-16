На акциях протеста в Венесуэле задержаны 30 человек

2017-04-16 03:00 | www.apa.az | 3

В Венесуэле в городе Лос-Текес произошли беспорядки на акциях протеста, в результате чего были задержаны 30 человек. Об этом сообщает El Nacional.

Как передает АПА со ссылкой на “Коммерсант”, три дня назад во время протестов в штате Лара на северо-западе Венесуэлы погибли пять человек, еще более 10 граждан страны получили ранения.

Политический конфликт между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его противниками, контролирующими парламент, вылился на улицы Каракаса в начале апреля. Очередное шествие оппозиции, спровоцированное решением Верховного суда передать ему функции законодательной власти, завершилось столкновениями с полицией.