У берегов Ливии за сутки спасли около трех тысяч мигрантов

2017-04-16 03:02 | www.trend.az | 4

Итальянская береговая охрана при поддержке лодок других служб в субботу спасла порядка трех тысяч мигрантов у берегов Ливии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что всего за день было организовано 35 операций, причем 15 из них до сих пор не завершены.

В конце марта Ливия, которая является для африканских мигрантов "окном в Европу", запросила у Италии и Евросоюза помощь на общую сумму 800 миллионов евро на борьбу с нелегальной миграцией. В пакете желаемой помощи значатся радары, вертолеты, внедорожники, катера и спутниковые телефоны.

Как ранее сообщил журналистам европейский дипломат, ЕС может передать Ливии старое оборудование или даже имущество, конфискованное у перевозчиков мигрантов.

По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

В феврале Италия и Ливия заключили соглашение по противодействию нелегальной миграции. В его рамках Италия уже подготовила 90 сотрудников ливийской береговой охраны, а вскоре вернет Ливии десять катеров, которые с 2011 года находились на ремонте на Апеннинах. Их передадут Триполи в конце апреля — начале мая.