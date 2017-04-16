У берегов Коста-Рики конфисковали почти тонну кокаина

2017-04-16 04:26 | www.apa.az | 4

Небольшое судно почти с тонной кокаина на борту было задержано в субботу национальной береговой охраной Коста-Рики.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, сообщило министерство общественной безопасности центральноамериканской страны.

На борту были также задержаны четыре человека, сопровождавших груз наркотиков, все — граждане Коста-Рики.

Задержание плавательного средства с запрещенным грузом из Южной Америки стало результатом совместной патрульной работы с США.