КНДР предприняла неудачную попытку пуска ракеты

2017-04-16 05:04 | www.trend.az | 4

Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рёнхап.

"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной", — приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Вооруженные силы США зафиксировали пуск ракеты Северной Кореей, однако пуск не был успешным – ракета взорвалась сразу после старта, сообщила РИА Новости представитель Пентагона Лаура Сил.

"Тихоокеанское командование зафиксировало запуск Северной Кореей баллистической ракеты в 11:21 по гавайскому времени", — сообщила она.

Она добавила, что "практически сразу ракета взорвалась". "Тип ракеты все еще изучается", — отметила Сил.

Сообщение южнокорейских военных появилось на фоне напряженности между КНДР и Соединенными Штатами Америки в преддверии досрочных выборов президента Южной Кореи, которые намечены на 9 мая и, как считают наблюдатели, могут повлиять на международные усилия по сдерживанию ядерных и ракетных программ Пхеньяна.

В Вашингтоне, Токио и Сеуле ожидали, что Северная Корея проведет ядерное или ракетное испытание по случаю 105-летия ее бывшего лидера Ким Ир Сена, деда нынешнего руководителя страны Ким Чен Ына.

Накануне в Пхеньяне состоялся парад по случаю этой годовщины, на котором присутствовали руководство КНДР и около 200 приглашенных специально в страну иностранных журналистов. На центральной в столице страны площади имени Ким Ир Сена, как уже сообщалось, были продемонстрированы новейшие ракеты, которые могут находиться пока в состоянии разработки.