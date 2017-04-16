В Турции обстрелян автомобиль главы регионального отделения правящей партии, есть жертвы

2017-04-16 05:12 | www.apa.az | 4

В турецкой провинции Ван боевики РПК обстреляли автомобиль главы регионального отделения правящей Партии справедливости и развития Ибрагима Ванлы.

Как передает АПА со ссылкой на агентство «Анадолу», И.Ванлы не пострадал, однако в результате обстрела погиб находившийся в автомобиле сопровождения племянник председателя Аднан Ванлы, еще один человек получил ранение.

В провинции начата операция по поимке сбежавших боевиков.