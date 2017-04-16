"Мисс Россия-2017" стала Полина Попова

2017-04-16 06:12 | www.trend.az | 4

Полина Попова из Свердловской области победила в финале "Мисс Россия-2017", передает РИА Новости со ссылкой на сайт конкурса.

Москвичка Ксения Александрова стала вице-мисс, а жительница Башкирии Альбина Ахтямова — второй вице-мисс.

Победительнице вручили корону из белого золота, инкрустированную жемчугом и бриллиантами, автомобиль и три миллиона рублей.

Полина Попова получила возможность представить Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".