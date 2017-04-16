Сегодня проводятся экзамены для учеников 9-го класса

2017-04-16 08:00 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА из ГЭЦ, экзамены организованы в Баку, Сумгаите, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Экзамены повсеместно начнутся в 13:00. Запланировано участие 7177 кандидатов (в Баку 1927, Нахчыване 511, Гяндже 980, Сумгаите 334, Шеки 313, Барде 810, Гейчае 400, Ширване 641, Лянкяране 864, Хачмазе 397). Для управления экзаменами назначено 47 руководителей, 546 учителей-контролеров.