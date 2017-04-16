В Азербайджане расширяются права акционеров ОАО
2017-04-16 08:00 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено расширить права лиц, владеющих акциями в открытых акционерных обществах (ОАО).
Это предусмотрено в изменениях в Гражданский кодекс страны.
Согласно изменениям, акционер ОАО будет иметь право:
- потребовать привлечения к ответственности членов органа управления и наблюдательного совета (совета директоров) за халатность и преднамеренный ущерб акционерному обществу
- принимать участие в процессе продажи ОАО
- обратиться в суд или другую ответственную структуру в связи с уплатой издержек или ущерба, нанесенного ОАО или акционерам в результате заключенной сделки
- ознакомиться с дополнениями к заключаемым сделкам
Согласно действующему законодательству, акционеры ОАО имеют установленные законодательством следующие права:
- в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, иным законодательством и уставом общества, участвовать в управлении обществом, избирать и быть избранным в органы управления и исполнения общества;
- в установленном законодательством порядке получать сведения о деятельности общества, один раз в год ознакомиться с ежегодным отчетом и бухгалтерским балансом общества;
- требовать созыва общего собрания акционеров общества;
- требовать внесения изменений в повестку дня общего собрания акционеров общества;
- участвовать с правом голоса в общем собрании акционеров общества и требовать копию его протокола;
- требовать проверки деятельности общества ревизионной комиссией или аудитором;
- получать дивиденд от чистой прибыли общества;
- при прекращении деятельности общества приобрести часть имущества общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также выплаты ликвидационной стоимости льготных акций;
- иметь другие права, предусмотренные Гражданским кодексом и уставом акционерного общества.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)