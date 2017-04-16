В Азербайджане расширяются права акционеров ОАО

2017-04-16 08:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено расширить права лиц, владеющих акциями в открытых акционерных обществах (ОАО).

Это предусмотрено в изменениях в Гражданский кодекс страны.

Согласно изменениям, акционер ОАО будет иметь право:

- потребовать привлечения к ответственности членов органа управления и наблюдательного совета (совета директоров) за халатность и преднамеренный ущерб акционерному обществу

- принимать участие в процессе продажи ОАО

- обратиться в суд или другую ответственную структуру в связи с уплатой издержек или ущерба, нанесенного ОАО или акционерам в результате заключенной сделки

- ознакомиться с дополнениями к заключаемым сделкам

Согласно действующему законодательству, акционеры ОАО имеют установленные законодательством следующие права:

- в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом, иным законодательством и уставом общества, участвовать в управлении обществом, избирать и быть избранным в органы управления и исполнения общества;

- в установленном законодательством порядке получать сведения о деятельности общества, один раз в год ознакомиться с ежегодным отчетом и бухгалтерским балансом общества;

- требовать созыва общего собрания акционеров общества;

- требовать внесения изменений в повестку дня общего собрания акционеров общества;

- участвовать с правом голоса в общем собрании акционеров общества и требовать копию его протокола;

- требовать проверки деятельности общества ревизионной комиссией или аудитором;

- получать дивиденд от чистой прибыли общества;

- при прекращении деятельности общества приобрести часть имущества общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов, а также выплаты ликвидационной стоимости льготных акций;

- иметь другие права, предусмотренные Гражданским кодексом и уставом акционерного общества.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)