Азербайджан будет собирать смартфоны под собственным брендом

2017-04-16 08:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет налажена сборка смартфонов под брендом Made in Azerbaijan, сказал Trend генеральный директор компании CRM Group Рамин Сулейманов.

По словам Сулейманова, первый смартфон локальной сборки будет представлен общественности в июне.

"К осени выделенные нам производственные площади будут готовы к запуску конвейерной сборки этих устройств. В целом мы приобрели патентное право на развертывание сборки около 10 различных видов IT-продукции, в том числе планшетных компьютеров, ноутбуков, принтеров и т.д. Собираемая в Азербайджане продукция будет экспортироваться на региональные рынки", - сказал Сулейманов.

По словам главы CRM Group, налаживание сборки компьютерного и периферийного оборудования входит в приоритетные планы компании на 2018 год.

"Развертывание сборки высокотехнологичного оборудования является первым масштабным проектом, реализуемым в стране. Мы считаем это большим шагом и инвестицией в экономику страны. В соседней Турции, например, осуществляется сборка ноутбуков под брендом Casper. Мы намерены перенять эту практику и реализовать ее в Азербайджане", - сказал Сулейманов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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