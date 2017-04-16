В Турции начался референдум по поправкам в Конституцию

2017-04-16 09:01 | www.apa.az | 4

В Турции начался референдум по поправкам в Конституцию.

Как передает АПА, избирательные участки в 33 из 81 провинции страны (восточные районы) открылись в 07:00 по местному времени.

Избирательные комиссии в остальных регионах республики традиционно начнут работу на час позже, в 08:00, и продолжат работу до 17:00. Всего в волеизъявлении могут принять участие более 55 млн турок, имеющих право голоса. По стране открыто 145 тысяч участков.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получает право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля за деятельностью главы государства.

Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет. Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд.