Глава МВД Франции не исключил возникновения инцидентов на выборах

2017-04-16 10:27 | www.apa.az | 4

Возникновение различного рода инцидентов весьма вероятно в ходе проведения первого и второго тура президентских выборов во Франции (23 апреля и 7 мая).

Как передает АПА, об этом заявил министр внутренних дел страны Маттиас Фекль в интервью газете Le Journal Du Dimanche.

“Террористическая опасность (в Европе) остается сильной и постоянной, на что указывает все большее число терактов: в Лондоне, Стокгольме и других городах", - отметил министр. Он сообщил, что за март во Франции "было проведено задержание 19 террористов”.

Маттиас Фекль подчеркнул, что в этой связи главной задачей МВД на данный период “является обеспечение возможности гражданам страны свободно и в спокойной обстановке высказать свое мнение путем голосования”. Для того, чтобы обеспечить безопасность на 67 тыс. избирательных участков, "будут выделены более 50 тыс. полицейских и жандармов, к которым добавляются и военные, ведущие операцию “Сантинель” по патрулированию территории", заявил министр. Он сообщил, что направил всем префектурам циркуляр, в котором уточняются “как те меры, которые следует предпринять заранее, так и те меры, которые надлежит применять в случае осложнения ситуации”.

Отвечая на вопрос, что предусматривается на случай возникновения в стране волнений и инцидентов, например в ситуации, если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выйдет во второй тур, глава МВД подчеркнул, что “Французская Республика не потерпит нарушений общественного порядка”. “Инциденты могут быть спровоцированы представителями как крайне правых, так и крайне левых сил”, - уточнил министр.