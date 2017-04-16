Служебное здание аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке эвакуировали из-за гранаты

2017-04-16 11:15 | www.apa.az | 4

Сотрудники международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке были эвакуированы из служебного здания после обнаружения учебной гранаты.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал CBS New York со ссылкой на администрацию аэропорта.

Подозрительный сверток был обнаружен в помещении таможенной службы. После того, как всех сотрудников вывели из здания, правоохранительные органы определили, что предмет был учебной гранатой, которую перевозили для использования на военных учениях.

Инцидент не затронул терминалы аэропорта, воздушная гавань работает в нормальном режиме. Эвакуированные сотрудники вернулись на рабочие места.