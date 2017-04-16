Французская спецслужба предупредила кандидатов в президенты о грозящей им опасности

2017-04-16 11:42 | www.apa.az | 4

Главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) предупредило кандидатов в президенты Франции о том, что в предвыборный период им грозит серьезная опасность со стороны экстремистов.

Как передает АПА, об этом сообщила газета Le Journal Du Dimanche.

Как уточняет издание, предупреждение было направлено всем кандидатам в президенты Франции на прошлой неделе. Причем разведслужба предостерегла, что удары могут быть направлены не только против кандидатов лично, но и против их предвыборных штабов. Одновременно внутренняя разведка направила соответствующие информационные письма и службам полиции, ответственным за охрану кандидатов.

По мнению Главного управления внутренней безопасности, "угроза является серьезной и совершенно очевидной". По данным Le Journal Du Dimanche, прокуратурой Парижа, ответственной за антитеррористическую борьбу, "начато предварительное расследование в связи с создавшейся ситуацией". Прокуратура также возглавила нынешнюю операцию по защите кандидатов в президенты.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая.