Азербайджан и Иран обсудили расширение военного сотрудничества - ФОТО

2017-04-16 12:17 | www.apa.az | 4

Находящийся с официальным визитом в Иране, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 16-го апреля встретился в Тегеране с Министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Хусейном Дехганом.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, псетив мемориальный комплекс шехидов, азербайджанская делегация почтила память и возложила венок к монументу.

Затем состоялась церемония официальной встречи. В ходе встречи делегаций двух стран в расширенном составе, были обсуждены перспективы расширения военного, военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности и другим вопросам.