Закир Гасанов: “Азербайджан заинтересован в военном сотрудничестве с Ираном”

2017-04-16 13:37 | www.apa.az | 4

“Азербайджан и Иран являются дружественными и братскими странами. Азербайджан заинтересован в военном сотрудничестве с Ираном”.

Как передает тегеранское бюро АПА, об этом заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на встрече с иранским коллегой Гусейном Дехганом.

З.Гасанов отметил, что последние встречи лидеров Азербайджана и Ирана создали необходимые условия для военного сотрудничества. “Азербайджан придает видное значение обеспечению безопасности границ двух стран и не допустит их нарушения”, - подчеркнул министр.