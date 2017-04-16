Гусейн Дехган: “Мы не должны допустить, чтобы нарушили военное сотрудничество Ирана и Азербайджана”

2017-04-16 13:38 | www.apa.az | 4

“Мы не должны допустить, чтобы внешние силы нарушили военное сотрудничество Ирана и Азербайджана”.

Как передает тегеранское бюро АПА, об этом заявил министр обороны Ирана Гусейн Дехган на встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

По его словам, оба народа связывают этнические, исторические, культурные и религиозные связи. «Наши двухсторонние связи развиваются день изо дня. Было бы отрадно, если это сотрудничество развивалось и в оборонной сфере», - сказал он.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, иранский министр выразил надежду на мирное урегулирование этого противостояния.