У клуба в США произошла стрельба, десять человек получили ранения

2017-04-16 14:45 | www.apa.az | 3

Стрельба произошла около клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, девять человек получили ранения.

Как сообщает АПА, об этом передает телеканал CNN со ссылкой на полицию.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья. По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.