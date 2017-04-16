Эрдоган назвал референдум по поправкам в конституцию поворотным моментом развития страны

2017-04-16 15:01 | www.apa.az | 4

Президент Турции Тайип Эрдоган считает проходящий референдум по поправкам в конституцию республики особенным моментом истории всей страны.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал НТВ, об этом он заявил журналистам в Стамбуле, где проголосовал на одном из избирательных участков.

“Сегодняшнее волеизъявление народа - не обычное голосование. В истории нашей страны было много голосований, референдумов по вопросам парламентской формы правления, но сегодня мы делаем выбор в отношении новой системы управления республикой. Это поворотный момент”, - сказал он.

Эрдоган выразил надежду на то, что “народ сделает выбор в пользу быстрого развития страны”.