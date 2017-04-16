Министр обороны Азербайджана встретился с секретарем Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана

2017-04-16 15:33 | www.apa.az | 4

16-го апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с секретарем Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Али Шамхани.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, отметив, что терроризм и применение силы создают угрозу для региона и всего мира в целом, стороны подчеркнули важность наращивания усилий двух стран в борьбе с подобными вызовами.

Господин А.Шамхани особо отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступает против изменения границ силовым путем и является сторонником решения проблем посредством переговоров, восстановления стабильности и безопасности в регионе.