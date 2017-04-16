Иракские военные взяли под контроль территорию у мечети Ан-Нури в Мосуле

2017-04-16 17:20 | www.apa.az | 3

Силы федеральной полиции Ирака в воскресенье взяли под огневой контроль территорию вокруг соборной мечети Ан-Нури в Мосуле, имеющей ключевое символическое значение для боевиков террористической группировки ИГ.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в самом ведомстве.

Именно мечеть ан-Нури, построенную свыше 800 лет назад, лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади выбрал в 2014 году для своей публичной проповеди, в ходе которой провозгласил псевдохалифат ИГ. Мечеть и находящийся на ее территории “падающий” минарет аль-Хадба после этого стали символом радикалов. По мнению силовиков, ИГ в случае отхода с позиций в храмовом комплексе может заминировать его стены, чтобы нанести урон штурмующим его частям.

Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, была освобождена восточная часть города. В феврале премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что взяли под контроль две трети западной части города.