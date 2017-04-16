Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Варваринской гидроэлектростанции

2017-04-16 18:03 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в воскресенье в рамках поездки в Евлахский район принял участие в открытии после реконструкции Варваринской гидроэлектростанции.

Как передает АПА, в последние годы под руководством главы государства проделана большая работа в области электроэнергетики.

В результате этой работы в системе электроэнергетики, как и во всех отраслях экономики страны, произошли коренные преобразования, были проведены основательные реформы. В проводимой в этом направлении работ особое внимание уделяется строительству новых и капитальной реконструкции действующих гидроэлектростанций. Одной из этих мер является реконструкция Варваринской гидроэлектростанции в Евлахе. Реализация данных проектов играет важную роль в улучшении энергоснабжения регионов, а также создает основу для развития регионов и открытия дополнительных рабочих мест.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о реконструкции, проведенной на Варваринской гидроэлектростанции. Было отмечено, что Варваринская гидроэлектростанция установленной мощностью 16,5 МВт была построена в 1954-1957 годах. 1-й гидроагрегат данной станции, состоящей из 3 гидроагрегатов, был сдан в эксплуатацию в 1956-м, а два других – в 1957 году. За минувшие с того времени 60 лет оборудование станции физически устарело, ее мощность значительно понизилась. А с 1990 года станция работала лишь с мощностью 2-3 МВт. Поэтому с 2010 года в рамках проекта реконструкции цикла мингячевирских гидроэлектростанций на Варваринской гидроэлектростанции была осуществлена реконструкция, которая успешно завершилась.

Было отмечено, что в рамках реконструкции были заменены все гидрогенераторы и гидротурбины. В результате мощность станции возросла до 18 МВт. Здание станции реконструировано с учетом современных требований. Кроме того, полностью обновлены закрытая распределительная установка на 35 киловольт и соответствующая передающая сеть, с использованием новейших технологических достижений модернизирована система управления и регулирования, заменено все вспомогательное оборудование. В ходе реконструкции на правом и левом берегах водопроводного канала проделаны укрепительные работы, силовые и специальные трансформаторы заменены более мощными и новыми.

Было подчеркнуто, что Варваринская гидроэлектростанция, регулируя расход воды на Мингячевирской ГЭС, позволит вырабатывать ежегодно в среднем около 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие Варваринскую гидроэлектростанцию.

Оснащение ГЭС оборудованием, а также строительно-монтажные работы были осуществлены местной компанией «Azenco» по заказу ОАО «Азерэнержи». Мобилизованы все силы для качественного и своевременного выполнения работ. К реконструкции было привлечено более 150 местных специалистов. На территории станции проделаны широкомасштабные работы по благоустройству, создана современная система освещения, усилена охрана окружающей среды и проведено озеленение.

Отметим, что, наряду с реконструкцией Варваринской гидроэлектростанции, в последнее время сданы в эксплуатацию 12 ГЭС. В этом году планируется ввести в строй еще несколько таких объектов. Кроме того, в 2017 году предусматривается завершение реконструкции Мингячевирской гидроэлектростанции.

Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев проинформировал главу государства о реконструкции, проведенной на Варваринской гидроэлектростанции. Было отмечено, что Варваринская гидроэлектростанция установленной мощностью 16,5 МВт была построена в 1954-1957 годах. 1-й гидроагрегат данной станции, состоящей из 3 гидроагрегатов, был сдан в эксплуатацию в 1956-м, а два других – в 1957 году. За минувшие с того времени 60 лет оборудование станции физически устарело, ее мощность значительно понизилась. А с 1990 года станция работала лишь с мощностью 2-3 МВт. Поэтому с 2010 года в рамках проекта реконструкции цикла мингячевирских гидроэлектростанций на Варваринской гидроэлектростанции была осуществлена реконструкция, которая успешно завершилась.

Было отмечено, что в рамках реконструкции были заменены все гидрогенераторы и гидротурбины. В результате мощность станции возросла до 18 МВт. Здание станции реконструировано с учетом современных требований. Кроме того, полностью обновлены закрытая распределительная установка на 35 киловольт и соответствующая передающая сеть, с использованием новейших технологических достижений модернизирована система управления и регулирования, заменено все вспомогательное оборудование. В ходе реконструкции на правом и левом берегах водопроводного канала проделаны укрепительные работы, силовые и специальные трансформаторы заменены более мощными и новыми.

Было подчеркнуто, что Варваринская гидроэлектростанция, регулируя расход воды на Мингячевирской ГЭС, позволит вырабатывать ежегодно в среднем около 100 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие Варваринскую гидроэлектростанцию.

Оснащение ГЭС оборудованием, а также строительно-монтажные работы были осуществлены местной компанией «Azenco» по заказу ОАО «Азерэнержи». Мобилизованы все силы для качественного и своевременного выполнения работ. К реконструкции было привлечено более 150 местных специалистов. На территории станции проделаны широкомасштабные работы по благоустройству, создана современная система освещения, усилена охрана окружающей среды и проведено озеленение.

Отметим, что, наряду с реконструкцией Варваринской гидроэлектростанции, в последнее время сданы в эксплуатацию 12 ГЭС. В этом году планируется ввести в строй еще несколько таких объектов. Кроме того, в 2017 году предусматривается завершение реконструкции Мингячевирской гидроэлектростанции.