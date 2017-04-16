Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Евлахе

2017-04-16 18:24 | www.apa.az | 3

16 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Евлах.

Как передает АПА, глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов проинформировал Президента Азербайджана о проделанной в районе работе, реализованных проектах.

Было отмечено, что в последние годы социально-экономические показатели района значительно улучшились. В районе построены многочисленные объекты социальной инфраструктуры, созданы новые производственные предприятия.