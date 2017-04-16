53.6% граждан Турции выступают за конституционную реформу - ОБНОВЛЕНО
2017-04-16 20:13 | www.apa.az | 3
Пакет поправок в Конституцию Турции получает одобрение 53.6% населения страны.
Как передает АПА, такие данные обнародовал Центризбирком по итогам обработки 81% бюллетеней. Против проголосовало около 46.4 % населения.
Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.
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Пакет поправок в Конституцию Турции получает одобрение 55.5% населения страны.
Как передает АПА, такие данные обнародовал Центризбирком по итогам обработки 65% бюллетеней.
Против проголосовало около 44.5 % населения, причем в лидерах среди противников поправок западные, юго-западные и юго-восточные регионы страны.
Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.