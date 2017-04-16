“Карабах” досрочно стал чемпионом Азербайджана по футболу

2017-04-16 20:53 | www.apa.az | 4

Сегодня завершился 26-й тур Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает АПА, разгромив бакинский "Интер" со счетом 3:0, футболисты агдамского "Карабаха" в четвертый раз подряд стали чемпионами Азербайджана.

“Карабах" набрал 56 очков и за два тура до финиша досрочно завоевал чемпионский титул. Ближайший преследователь агдамцев «Габала» проиграла сегодня в Гяндже "Кяпязу" (0:2), у габалинцев осталось 49 очков. 3-е место занимает обеспечивший себе бронзовые медали «Интер».