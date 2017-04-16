Сторонники конституционных изменений набирают 51,3% на референдуме в Турции - ОБНОВЛЕНО-1

2017-04-16 22:03 | www.apa.az | 4

Сторонники перехода с парламентской на президентскую систему правления лидируют на референдуме в Турции, набирая 51,3%.

Как передает АПА, об этом свидетельствуют предварительные данные высшего избирательного совета после обработки 98% бюллетеней.

Противники перехода на президентскую систему набирают 48,6% голосов избирателей.

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20:13

Пакет поправок в Конституцию Турции получает одобрение 53.6% населения страны.

Как передает АПА, такие данные обнародовал Центризбирком по итогам обработки 81% бюллетеней. Против проголосовало около 46.4 % населения.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.

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19:33

Пакет поправок в Конституцию Турции получает одобрение 55.5% населения страны.

Как передает АПА, такие данные обнародовал Центризбирком по итогам обработки 65% бюллетеней.

Против проголосовало около 44.5 % населения, причем в лидерах среди противников поправок западные, юго-западные и юго-восточные регионы страны.

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства с сохранением партийной принадлежности, если сам посчитает это необходимым. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Вводятся и рычаги парламентского контроля деятельности президента.