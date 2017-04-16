Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

2017-04-16 22:24 | www.apa.az | 2

16 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев поздравил президента и народ Турции с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию Турецкой Республики и с тем, что большинство населения проголосовало за эти изменения, расценил итоги референдума как большую поддержку народом политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за оказанное внимание и поздравления.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и дальше будут успешно развиваться во всех сферах.