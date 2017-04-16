Последние новости с линии фронта

2017-04-16 09:49 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селах Чинари, Айгепар Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, в селах Агбулаг, Коханеби, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

A.M.