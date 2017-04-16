Сегодня проводятся экзамены для учеников 9-го класса

2017-04-16 09:52 | www.oxu.az | 2

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проводит экзамены для поступления в средние специальные учебные учреждения на базе среднего образования для выпускников предыдущих лет, в том числе для лиц участвующих в аттестации в порядке экстерната и для тех, кто по уважительным причинам не смог участвовать 1 этапе выпускных экзаменов 9-го класса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили из ГЭЦ.

Экзамены организованы в Баку, Сумгаите, Нахчыване, Гяндже, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Хачмазе и Лянкяране.

Экзамены повсеместно начнутся в 13:00. Запланировано участие 7177 кандидатов (в Баку 1927, Нахчыване 511, Гяндже 980, Сумгаите 334, Шеки 313, Барде 810, Гейчае 400, Ширване 641, Лянкяране 864, Хачмазе 397). Для управления экзаменами назначено 47 руководителей, 546 учителей-контролеров.

A.M.