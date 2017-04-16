Министр обороны Ирана призывает к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта (ФОТО)

2017-04-16 13:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министр обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (ИРИ) Хоссейн Дехган призвал к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, который находится с официальным визитом в Тегеране, сообщает в воскресенье минобороны Ирана.

Дехган выразил надежду, что Азербайджан и Армения не позволят третьим сторонам вмешиваться в конфликт, что только может привести к его усугублению.

Дегхан отметил, что в регионе нет места для нового кризиса.

Иранский министр также подчеркнул необходимость более тесного военного сотрудничества между Ираном и Азербайджаном и совместных усилий по блокированию третьих сторон, стремящихся подорвать связи между Тегераном и Баку.

Дехган отметил, что интенсивные встречи между лидерами и высокопоставленными чиновниками двух стран показывают, что взаимные политические, экономические и культурные связи развиваются.

Высокопоставленная военная делегация во главе с Закиром Гасановым прибыла в Тегеран 15 апреля по приглашению министра обороны Ирана.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фатих Каримов)