В Турции обстрелян автомобиль главы регионального отделения правящей партии: Есть жертвы

2017-04-16 10:18 | www.oxu.az | 2

В турецкой провинции Ван боевики РПК обстреляли автомобиль главы регионального отделения правящей Партии справедливости и развития Ибрагима Ванлы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Анадолу, И.Ванлы не пострадал, однако в результате обстрела погиб находившийся в автомобиле сопровождения племянник председателя Аднан Ванлы, еще один человек получил ранение.

В провинции начата операция по поимке сбежавших боевиков.

A.M.