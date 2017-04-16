В Сирии от взрыва погибло более 100 эвакуируемых граждан – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-16 10:29 | www.oxu.az | 2

Большинство погибших - женщины и дети из районов Фуа и Кефрайя.

В результате теракта в Алеппо погибли около 100 человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал CNN.

Также сообщается, что, по данным неправительственной организации «Сирийская гражданская оборона», при теракте пострадали 55 человек.

15.04.2017 (20:17)

Жертвами теракта в районе Рашидин под Алеппо стали 70 человека, около 130 человек получили ранения.

Сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщает сирийский госканал Аль-Ихбария.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в районе возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент остаются заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

T.T