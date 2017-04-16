У клуба в США произошла стрельба, девять человек получили ранения

2017-04-16 14:37 | www.trend.az | 2

Стрельба произошла около клуба в американском городе Колумбус, штат Огайо, девять человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщения о стрельбе поступили в полицию около 03.20 воскресенья (11:20 GMT+4). По данным полиции, пострадавшие госпитализированы, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

О количестве стрелявших и их возможных мотивах не сообщается.