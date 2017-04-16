Определились финалистки Miss Top Model Azerbaijan-2017 (ФОТО)

2017-04-16 15:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Rich Club (Baku Karting) прошел полуфинал национального конкурса топ-моделей Miss Top Model Azerbaijan-2017, сообщает Trend Life.

Гостям вечера были представлены два выхода полуфиналисток. Первый выход носил презентационный характер, а во втором, была представлена новая casual-коллекция Дома моды Наргиз Мухтаровой «By Nargiz». Над образами участниц работала визажист Асмер Аскерова.

Гостям была представлена концертная программа лейбла RESONANCE Production - Валида Салаева, Ролан Сейидов, Анастасия Будаква, Наиля Исматулина, Ислам Дадашев, а также с участием молодой певицы Нигяр Сейидовой. Ведущей мероприятия была Диана Бабаева.

Путем голосования гостями вечера была выбрана обладательница титула Miss Audience Award (Мисс Зрительских Симпатий) Ройа Ибрагимова.

В состав жюри вошли: учредитель и организатор конкурса Miss Top Model Azerbaijan Инам Гулиев, режиссер Агиль М. Гулиев, телеведущий и шоумен Шахрияр Абилов, визажист Наталья Исмайлова, топ-модель и актриса Стейша Берн,

После суммирования баллов жюри и набранных участницами на онлайн-голосовании, которое проходило на официальном сайте конкурса http://www.misstopmodel.az, были определены имена финалисток.

№ 1 – Фидан Алиева

№ 2 – Баде Агаева

№ 5 – Джейхуна Алиева

№ 7 – Азиза Керимова

№ 9 – Айгюн Туркменова

№ 10 – Бахар Ахмедова

№ 11 – Ройа Ибрагимова

№ 17 – Сельджан Мирзазаде

Всем участницам полуфинала были преподнесены подарки от спонсоров.

После официальной части мероприятия вечер продолжился after-party с Dj Stacy.

Facebook: https://www.facebook.com/misstopmodel.az

Instagram: https://instagram.com/misstopmodel.az



Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Симон Петер)