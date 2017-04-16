В Средиземном море спасли около 4,5 тысяч мигрантов

2017-04-16 22:48 | www.apa.az | 4

Итальянская береговая охрана за сутки спасла около 4,5 тысяч нелегальных мигрантов из Ливии, пытавшихся попасть в Европу через Сицилийский пролив в Средиземном море.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, однако не обошлось без трагедии- на одной из надувных лодок были обнаружены семь погибших.

Как сообщило во вторник миграционное агентство ЕС Frontex, в марте число прибывающих в ЕС через Апеннинский полуостров достигло 10,8 тысячи человек, что на 20% выше, чем в предыдущем месяце. По данным итальянского МВД на 11 апреля, с начала 2017 года на берег Италии высадились 27 тысяч мигрантов, и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 35%.