Христиане мира отмечают Пасху

2017-04-16 11:28 | www.oxu.az | 4

Для всего христианского мира самым большим и почитаемым праздником богослужебного года является Пасха.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пасха – христианский праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

Название праздника восходит к еврейскому «Песах»: еврейская Пасха, посвященная избавлению Израиля от египетского рабства. Для верующих Пасха (Easter) — праздник воскресения Христа. Но корни этого праздника глубоки и связаны с дохристианским культом умирающих и воскресающих богов растительности, почитаемых еще в Древнем Востоке. По существу своему, это древний праздник весенней пробуждающейся природы, переосмысленный в духе христианской легенды на европейской почве.

Сегодня христиане всего мира и всех ответвлений (католики, православные и лютеране) отмечают Пасху. Католическая, лютеранская и православные Пасхи отмечаются ежегодно в разные даты, поскольку принцип исчисления праздников разнится. Очень редко дни праздника совпадают. Но тем не менее в этом году католики, лютеране и православные отмечаются Пасху шестнадцатого апреля, то есть в один день.

A.M.