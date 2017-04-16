Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана - секретарь Совбеза Ирана

2017-04-16 16:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в воскресенье встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщили в пресс-службе минобороны.

Отметив, что терроризм и применение силы создают угрозу для региона и всего мира в целом, стороны подчеркнули важность наращивания усилий двух стран в борьбе с подобными вызовами.

Господин Али Шамхани особо отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступает против изменения границ силовым путем и является сторонником решения проблем посредством переговоров, восстановления стабильности и безопасности в регионе.