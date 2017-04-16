Погода на завтра: Дождь, ветер…

2017-04-16 12:30 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове в понедельник ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами будет слабый туман.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Южный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10, днем - 17-22 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 764 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью - 75-85, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, в некоторых местах ожидается туман. Но днем в некоторых западных районах ожидаются кратковременные дожди. Местами порывистый западный ветер.

Ночью - 6-11, днем - 20-25 градуса тепла, в горах ночью от -0-3 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла.

A.M.