Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии участка Мингячевир-станция Мингячевир автодороги Мингячевир-Бахрамтепе (ФОТО)

2017-04-16 16:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье прибыл в Евлахский район.

Президент Азербайджана принял участие в открытии участка Мингячевир-станция Мингячевир автодороги Мингячевир-Бахрамтепе. Глава государства ознакомился со стендами, отражающими технические показатели дороги.

Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов сообщил главе государства, что в рамках «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы» завершилась реконструкция участка автодороги Мингячевир-Бахрамтепе, расположенного между городом Мингячевир и железнодорожной станцией Мингячевир. Протяженность участка составляет 16,5 километра. Дорога, которая ранее соответствовала третьей технической категории, реконструирована в соответствии со второй технической категорией. По проекту дорога состоит из двух полос движения.

В результате строительных работ ширина дорожного полотна увеличена с 12 до 15 метров. Ширина проезжей части составляет 7,5, ширина обочин в обоих направлениях – 3,75 метра. Все строительные работы на автодороге Мингячевир-станция Мингячевир завершились с соблюдением технологической последовательности. Выполнены работы по установке дорожных знаков и информационных щитов, а также разметке дороги. На этом участке автодороги Мингячевир-Бахрамтепе были успешно проделаны работы по строительству однопролетного моста, прокладке 26 кольцевых труб и созданию другой инфраструктуры.

Было отмечено, что благодаря реконструкции участка между городом Мингячевир и железнодорожной станцией Мингячевир автодороги Мингячевир-Бахрамтепе обеспечен удобный и беспрепятственный проезд граждан в направлении автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

Затем была сделана фотография на память.