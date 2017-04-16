Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Джирдахан (ФОТО)

2017-04-16 16:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял участие в открытии автодороги Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Джирдахан в Евлахском районе.

На основании Распоряжения Президента Азербайджана автодорога Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Джирдахан Евлахского района является одним из 40 проектов сельских и межпоселковых автомобильных дорог, реализованных за счет государственных капиталовложений, предусмотренных в государственном бюджете.

Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что автодорога протяженностью 18 километров после реконструкции полностью готова к эксплуатации. В рамках проекта в ходе земляных работ на дороге там, где необходимо, удален непригодный грунт дорожного полотна, вместо него залит специальный материал, проведены укрепительные работы. Ширина проезжей части дороги, реконструированной в соответствии с четвертой технической категорией, составляет 6 метров, а ширина обочин в обоих направлениях – по 1,5 метра. В рамках проекта проделаны работы по прокладке вдоль дороги 16 водяных труб различного диаметра, установлены 360 опор безопасности, 118 дорожных знаков и указательных щитов. Кроме того, на участке протяженностью 25 километров нанесена дорожная разметка.

Было отмечено, что строительство автодороги Салахлы-Балчылы-Аггыраглы-Варвара-Джирдахан облегчит передвижение населения, значительно упростит перевозку грузов и пассажиров. А главное, по автодороге будет обеспечен удобный выезд на автомобильную дорогу Мингячевир-Бахрамтепе, а также магистраль Баку-Алят-Газах-государственная граница Грузии, что позволит за короткий срок доставлять выращенную населением продукцию на рынки. А это, в свою очередь, окажет позитивное влияние на развитие сельского хозяйства в данном регионе.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В заключение была сделана фотография на память.