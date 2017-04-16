Обнародовано число кандидатов на пост президента Ирана

2017-04-16 15:21 | www.oxu.az | 3

Регистрация кандидатов на предстоящих 19 мая президентских выборах в Иране завершилась.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, согласно обнародованным МВД ИРИ данным, по итогам продолжавшейся пять дней регистрационной кампании удостоверения кандидатов получили 1636 человек - 1499 мужчин и 137 женщин.

Одними из последних зарегистрировались мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент ИРИ Эсхак Джахангири. В пятницу в предвыборную гонку вступили два ее бесспорных фаворита - действующий президент Хасан Роухани и кандидат от альянса консервативных партий «Народный фронт революционных сил Ирана» Эбрахим Раиси. Как ожидается, основная борьба развернется между ними.

A.M.