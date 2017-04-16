Referandum sonuçları açıklanıyor... İşte referandumda ilk sonuçlar

2017-04-16 19:11 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Türkiye sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasa değişikliğini oyladı. Şu ana kadar oyların yüzde 27'si sayıldı. Sayımı tamamlanan sandıklarda yüzde 62.93 "Evet", yüzde 37.07 "Hayır" çıktı. Oy sayımı devam ediyor. 'Sandık açılma oranı' ifadesi toplam sandıkların yüzde kaçının sayıldığını gösteriyor.

Merakla beklenen refarandum sonuçları belli oluyor. Sandıkların yaklaşık yüzde 27'si sayıldı. Şu ana kadar çıkan sonuçlara göre 'evet'ler yüzde 62.93, 'hayır'lar 37.07 oranında.

Oyların sayımı devam ediyor. İlk verilere göre göre referanduma katılım oranı yaklaşık yüzde 83.74.

Referanduma saat 07:00’de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00, Batı illerde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 arası sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sandık başkanları tarafından oylar sayılmaya başlandı.



Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.



Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 167 bin 140 sandıkta oylarını kullandı.

Süre sona erdiği halde sandık başında oylarını kullanmak üzere bekleyen seçmenler varsa bu kişilerin oy kullanmasına sandık kurulu başkanı saydıktan sonra izin verilecek. Bu arada, yurt dışındaki seçmenler için gümrük kapılarında oy verme işlemi de tamamlandı.

YURTDIŞINDAN GELEN OYLAR AYNI ANDA AÇILACAK

Yurt dışındaki seçmenler için 57 ülke, 120 temsilcilikte sandık kurulmuş, 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi 9 Nisan'da sona ermişti. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilmişti. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunda saklanan bu oylar da diğer oylarla eş zamanlı açıldı.