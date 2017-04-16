Песня Бюльбюль оглу в исполнении Парваны на сцене «Ты супер!» – ВИДЕО

2017-04-16 15:50 | www.oxu.az | 5

Воспитанница детского дома Парвана Алджанова, участвовавшая в совместном проекте НТВ и Sputnik «Ты супер!», покинула проект со второго тура.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Спутник Азербайджан, на сцене «Ты супер!» Парвана исполнила песню Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певца и композитора Полада Бюльбюль оглы «Твоя дорогая».

Азербайджан на конкурсе представляют Парвана Алджанова из города Баку и Хошгедем Мехтиева из города Гянджа. «Ты супер!» стартовал 11 февраля. В нем принимают участие талантливые дети, которые остались без попечения родителей — воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемных семей.

A.M.