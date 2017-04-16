Закир Гасанов в Иране – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-04-16 16:25 | www.oxu.az | 4

16-го апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с секретарем Высшего Совета Национальной Безопасности Ирана Али Шамхани.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Отметив, что терроризм и применение силы создают угрозу для региона и всего мира в целом, стороны подчеркнули важность наращивания усилий двух стран в борьбе с подобными вызовами.

Господин А.Шамхани особо отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступает против изменения границ силовым путем и является сторонником решения проблем посредством переговоров, восстановления стабильности и безопасности в регионе.

14:53

Находящаяся с официальным визитом в Исламской Республике Иран, делегация Министерства Обороны Азербайджана посетила 16-го апреля в Тегеране выставку достижений оборонной промышленности Ирана.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с продукцией военного назначения, производимой оборонно-промышленным комплексом этой страны. Министру были представлены экспонаты из различных оружий и военной техники, находящиеся на вооружении Вооруженных Сил Ирана.

После ознакомления с выставкой, генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в «Книге почета».

12:48

Находящийся с официальным визитом в Иране, Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 16-го апреля встретился в Тегеране с Министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, бригадным генералом Хусейном Дехганом.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Посетив мемориальный комплекс шехидов, азербайджанская делегация почтила память и возложила венок к монументу.

Затем состоялась церемония официальной встречи.

В ходе встречи делегаций двух стран в расширенном составе, были обсуждены перспективы расширения военного, военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной безопасности и другим вопросам.

A.M.