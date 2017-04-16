На востоке Афганистане ликвидировали двух смертников ИГ

2017-04-16 17:30 | www.trend.az | 4

Два смертника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) ликвидированы при ударе беспилотника коалиции под руководством НАТО в афганской провинции Нангархар на востоке страны, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

"Два смертника ДАИШ (арабский акроним ИГ — ред.) скончались после удара беспилотника в районе Баандар (Baandar), район Ачин (Achin) поздно вечером в субботу", — цитирует агентство заявление администрации провинции.

По данным властей, боевики намеревались совершить нападение на местное отделение полиции, подорвав начиненный взрывчаткой автомобиль.

США в четверг впервые применили в боевых условиях сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

Президент США Дональд Трамп уже назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.