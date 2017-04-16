İstanbul'da ibre hayıra değişti

2017-04-16 19:59 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İstanbul'dan referandum sonuçları gelmeye başladı. Gelen ilk sandıklarda İstanbul'da 'evet' lehine büyük fark vardı. Sandıklar açıldıkça 'evet' ile 'hayır' arasındaki fark azalmaya başladı. Şu dakikalarda İstanbul'da kıran kırana bir yarış var. Saat 18.55 itibarıyla Hayır'lar Evet'in önüne geçti. İşte İstanbul'da referandum sonuçlarında son durum.

İstanbul referandum sonuçları gelmeye başladı.. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşlar şimdi İstanbul'dan çıkan referandum sonuçlarını merak ediyor. Türkiye'nin en fazla oy kapasitesinin yer aldığı İstanbul'da referandum sonuçları ise merakla takip ediliyor.

İlk gelen sonuçlara göre yüzde 54'e yüzde 46 Evet oyları öndeydi... Açılan sandık sayısının artmasıyla beraber İstanbul’da fark kapandı. Saat 18.55 itibarıyla Hayır'lar Evet'in önüne geçti. İstanbul'da 39 ilçeden 29'unda evet, 13'ünde hayır oyları önde görünüyor.

32 İLDE SANDIKLAR SAAT 16:00'DA KAPANDI

Oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00'da, diğer illerde ise 08.00'da başladı. Saat 07.00'de açılan sandıklar 16.00'da kapandı. Oy sayımına geçildi. Diğer illerde ise sandıklar 17.00'de kapandı.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te sandıklar kapandı. Oy sayım işlemine geçildi. Diğer illerde ise sandıklar 17.00’da kapandı.

YSK BAŞKANI’NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

YSK Başkanı Güven, bazı sandıklarda "Tercih" yerine "Evet" mührü kullanılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden "Tercih" mührü yerine "Evet" mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar verildiğini bildirdi.

Güven, YSK önünde bekleyen gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerine yansıyan bazı bilgiler bulunduğunu, genelgelerle oy pusulalarında "Tercih" mührü kullanılmasını öngörmelerine rağmen, bazı ilçe seçim kurullarının sandık kurullarına "Tercih" mührü yerine "Evet" mührü verdiğini öğrendiklerini söyledi.

Bazı yerlerde kısmi de olsa bu şekilde oy kullanıldığını belirten Güven, "Yüksek Kurul biraz önce toplandı. Vatandaşın iradesinin sandığa doğru tecelli edebilmesi açısından, 298 sayılı yasa da buna izin verdiğinden 'Tercih' mührü yerine 'Evet' mührünün basıldığı oy pusulalarının da geçerli olmasına karar vermiştir. Bazı sandık kurullarımızın da oy pusulalarının arka yüzlerini mühürlemeleri gerekirken ön yüzlerine mühür bastıkları anlaşılmıştır. Yüksek Kurul, bu oy pusulalarının da geçerli olmasını kararlaştırmıştır" diye konuştu.